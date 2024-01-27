السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة قانون دولى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة "مُلزم"

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت الدكتورة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي العام، إن جلسة محكمة العدل الدولية أمس كانت تاريخية بكل أبعادها.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الغالبية الساحقة للقضاة من المحكمة أيدوا ما خرجت به المحكمة، موضحة أن قرار محكمة العدل الدولية لم يتطرق إلى وقف إطلاق النار، لكن كافة التدابير التي جاءت من المحكمة تشير في فحواها إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية.

وأكدت أن قرار محكمة العدل الدولية لأول مرة في التاريخ قرار مُلزم، متابعة: "لا نحتاج الذهاب إلى مجلس الأمن لإلزامه لكن الذهاب لمجلس الأمن لتفعيل القرار".

وأشارت إلى أن المحكمة صدر عنها من قبل رأى استشارى غير ملزم، لكن هذه المرة جاء الرد على دعوى أقامتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

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