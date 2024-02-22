الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جمال بيومى: محاولة تهجير الشعب الفلسطينى لمصر ستكون بمثابة إعلان فعلى للحرب

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تطرق كل الأبواب على جميع المستويات الإفريقية والإسلامية والدولية، لنصرة القضية الفلسطينية من أيدي الاحتلال الصهيوني الغاشم.

 موقف مصر معلن من الأزمة في فلسطين 


وأكد السفير جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر أعلنت بكل وضوح منذ بداية الأزمة في غزة أن محاولة تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر سيكون بمثابة إعلان فعلي للحرب.

 ما تقوم به إسرائيل الآن مخالف لكل معاهدات السلام التي توجد بينها وبين مصر


وأضاف، في حديثه، أن ما تقوم به إسرائيل الآن مخالف لكل معاهدات السلام التي توجد بينها وبين مصر وكذلك الأردن، لذا إسرائيل لا تحترم الحقوق الدولية وتضرب بالقوانين والمعاهدات عرض الحائط.

 

وكان قد أشار السفير جمال بيومي من قبل، إلى أن أرض فلسطين تكرر العدوان عليها على مدار السنوات، ونحن الآن بصدد معركة تاريخية وأمامنا سنوات طويلة في الحرب مع العصابة التي تتحكم في ما لا تملك.

وأكد أن هناك تضاربًا في السياسة الأمريكية بين أنها تراعي النواحي الإنسانية تحت ضغوط الشعب الأمريكي غير الراضي على العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وبين انحيازها الكامل لإسرائيل.

جمال بيومي دي ام سي مساعد وزير الخارجية الاسبق الحرب بغزة العدوان الصهيوني على فلسطين

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