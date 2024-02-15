السفير جمال بيومى: أرض فلسطين تكرر العدوان عليها على مدار السنوات

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه بالرغم من التنكيل بالفلسطينيين إلا أن صمودهم هو السلاح الذي سيكسب في النهاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن أرض فلسطين تكرر العدوان عليها على مدار السنوات، ونحن الآن بصدد معركة تاريخية وأمامنا سنوات طويلة في الحرب مع العصابة التي تتحكم في مالا تملك.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك تضارب في السياسية الأمريكية بين أنها تراعي النواحي الإنسانية تحت ضغوط الشعب الأمريكي غير الراضي على العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وبين إنحيازها الكامل لإسرائيل.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت سيارتي إسعاف داخل مجمع ناصر الطبي واقتحمت مبنى الولادة وتجري عمليات تفتيش بداخله.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيدًا و104 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان أن عددًا من ضحايا العدوان الإسرائيلي لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان على القطاع ارتفع إلى 28663 شهيدًا و68395 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.