مدير مركز القاهرة للدراسات: البرازيل تعتبر هى أكبر شريك تجارى لمصر

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن العلاقات ما بين مصر والبرازيل ممتدة منذ أكثر من 100 عام، علاقات اقتصادية قوية، البرازيل تعتبر هي أكبر شريك تجاري لمصر في أمريكا الجنوبية.

وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن جحم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل في حدود 3.4% مليار دولار، فضلًا عن أن الواردات المصرية في حدود 3 مليارات، موضحًا أن مصر تعتبر ثاني أكبر دولة لاستيراد اللحوم البرازيلية.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مصر أيضًا بتسورد بعض مكونات المحاصيل الزراعية من البرازيل، الصادرات المصرية زادت خلال عام 2023 إلي 444 مليار دولار.

وقال الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، إن الأولوية الآن لوقف إطلاق النار في غزة دون شروط، وإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة.

وأضاف خلال كلمة أمام جامعة الدول العربية، مساء الخميس، أن الصراع المستمر في فلسطين يتعدى منطقة الشرق الأوسط، منوهًا أن تأثيراته تؤدي إلى سيناريوهات مرعبة.

وأشار إلى أن بلاده تؤيد حل الدولتين؛ دولة فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبًا إلى جنب، كما تدعم القرارات المُنددة بالإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل.

ونوه أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في رفح تُنذر بكارثة جديدة، قائلًا إن وقف تلك العلميات العسكرية أمر مُلح.

ونفى إمكانية تحقيق السلام دون إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لافتًا إلى أنه لا يرى مبررًا لمنع حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وأكد أن بلاده مستمرة في الدفاع عن قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة، متوجهًا بالشكر إلى الجامعة العربية على الجهود التي تبذلها في هذا الصدد.