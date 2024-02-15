الممثل الخاص للأمم المتحدة بليبيا: من الضرورى اعتماد ميزانية لإجراء الانتخابات المقبلة

قال عبدالله باتيلي، الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، إن التسوية في ليبيا يجب أن تشمل جدولًا زمنيًا محددًا.

وأضاف الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا خلال تقديمه طلب إحاطة إلي مجلس الأمن الدولي، أنه لا يؤيد أي مبادرة تؤدي لتأجيج النزاع وتعرض أرواح الليبيين للخطر، مؤكدًا أن الأمم المتحدة مستعدة للنظر في أي مقترحات تؤدي إلي تسوية الأزمة الليبية.

وأوضح أن الانقسام بشأن مستقبل التسوية في ليبيا يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أنه يجب على حكومة الوحدة الوطنية اعتماد ميزانية لإجراء الانتخابات المقبلة في ليبيا.

وقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها الرسمية، أن الإحاطة ستكون عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت طرابلس، وستتم مشاركة رابط البث الحي للإحاطة على الصفحة الرسمية للبعثة قبيل بدء اجتماع مجلس الأمن.