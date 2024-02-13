الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المفوض العام لأونروا: على إسرائيل التعاون معنا فى التحقيق باتهامها 12 من موظفينا

أونروا
أونروا

توقّع المفوض العام لوكالة "أونروا" انتهاء التحقيقات مع موظفي الوكالة خلال الشهرين المقبلين، موضحًا: إنه على إسرائيل التعاون معنا في التحقيق باتهامها 12 موظفا للأونروا بالتعاون مع حماس.

وتساءل المفوض العام للأونروا، خلال مؤتمر صحفي في جينيف، نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلى طلب من سكان رفح المغادرة، ولكن إلى أين؟، مؤكدا أنه تم استهداف 150 منشأة دولية في قطاع غزة، وهذا أمر ينبغي التحقيق فيه بشكل مستقل.

كما حذر من تداعيات تعليق تمويل الوكالة، داعيًا إلى عدم إضعافها، ومؤكدًا: إنه لا أحد آمنا في قطاع غزة، وهناك 500 ألف شاب وفتاة مصابون بالصدمة.

وأوضح أنه إذا أردنا نجاح أي عملية انتقالية مستقبلية في قطاع غزة فعلينا ضمان استمرار عمل الوكالة.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمن، ومدير الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع، اليوم، المسئولين المصريين في القاهرة؛ لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 28473 شهيدًا، و68146 مصابًا، مؤكدة أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 16 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدًا، و162 مصابًا.

فيما لا يزال آلاف الضحايا الفلسطينيين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

غزة قطاع غزة الموساد للأونروا

مواد متعلقة

الخارجية الفلسطينية: نحمل نتنياهو المسؤولية عن حياة المدنيين فى غزة

رئيس جامعة بنها يكشف تفاصيل تنظيم "هاكاثون التقنيات" لتمكين ذوي الهمم

جامعة المنصورة: لدينا مركز متخصص لذوى الإعاقة للتدريب على تعلم طريقة برايل

رئيس معهد البحوث الفلكية: لدينا محطة تعمل بأشعة الليزر منذ عام 1981

"غلوش" يكشف تفاصيل افتتاح معرض جامعة المنصورة الثقافي الأول للكتاب

افتتاح مبنى محطة رصد الأقمار الصناعية.. ورئيس معهد البحوث الفلكية يكشف التفاصيل

نشاط للرياح المحملة بالأتربة.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة التقلبات الجوية

مكاوى لـ"الشاهد": الإعلام قبل 2014 كان ينظر له على أنه سلعة قابلة للبيع والشراء

الأكثر قراءة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

بـ95 مليار دولار.. "الشيوخ الأمريكى" يقر قانونًا بحزمة مساعدات جديدة لـ3 دول

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

مشروع تركى ضخم فى الطريق إلى مصر.. و"التجارة الحرة" كلمة السر

زيارة أردوغان.. عهد جديد للعلاقات الاقتصادية يفتح الأبواب لاستثمارات ضخمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟