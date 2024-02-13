المفوض العام لأونروا: على إسرائيل التعاون معنا فى التحقيق باتهامها 12 من موظفينا

توقّع المفوض العام لوكالة "أونروا" انتهاء التحقيقات مع موظفي الوكالة خلال الشهرين المقبلين، موضحًا: إنه على إسرائيل التعاون معنا في التحقيق باتهامها 12 موظفا للأونروا بالتعاون مع حماس.

وتساءل المفوض العام للأونروا، خلال مؤتمر صحفي في جينيف، نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلى طلب من سكان رفح المغادرة، ولكن إلى أين؟، مؤكدا أنه تم استهداف 150 منشأة دولية في قطاع غزة، وهذا أمر ينبغي التحقيق فيه بشكل مستقل.

كما حذر من تداعيات تعليق تمويل الوكالة، داعيًا إلى عدم إضعافها، ومؤكدًا: إنه لا أحد آمنا في قطاع غزة، وهناك 500 ألف شاب وفتاة مصابون بالصدمة.

وأوضح أنه إذا أردنا نجاح أي عملية انتقالية مستقبلية في قطاع غزة فعلينا ضمان استمرار عمل الوكالة.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمن، ومدير الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع، اليوم، المسئولين المصريين في القاهرة؛ لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 28473 شهيدًا، و68146 مصابًا، مؤكدة أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 16 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدًا، و162 مصابًا.

فيما لا يزال آلاف الضحايا الفلسطينيين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.