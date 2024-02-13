نشاط للرياح المحملة بالأتربة.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة التقلبات الجوية

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس وأبرز الظواهر الجوية اليوم على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى توقعات باستمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة، مع نشاط واضح للرياح المحملة بالأتربة في معظم المحافظات.

حالة من عدم الاستقرار في الأجواء بدءا من الغد

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها هاتفية عبر القناة الاولى، اليوم الثلاثاء، إنه بداية من الغد سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأجواء، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق ومنخفض سطحي، موضحة أنه سيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة، بداية من مساء اليوم، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح.

ونوهت بأنه من المتوقع وجود فرص لتساقط الأمطار، وستكون ذروة التقلبات يوم الخميس المقبل.

وشددت على أن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الجمعة القادم، مشيرة إلى أن حالة التقلبات الجوية ستختلف من محافظة إلى أخرى.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة 23 12

6 أكتوبر 24 10

بنها 23 12

دمنهور 22 11

وادي النطرون 23 11

كقر الشيخ 22 12

المنصورة 23 12

الزقازيق 23 11

شبين الكوم 22 12

طنطا 23 12