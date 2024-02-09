السفير جمال بيومي: الدبلوماسية المصرية نجحت في استيعاب تناقضات السياسة الأمريكية

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التوافق المصري الأمريكي حول مستقبل الصراع بغزة، نجاح للدبلوماسية المصرية التي استوعبت السياسة الأمريكية المتضاربة.

وأضاف “بيومي” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تضارب في السياسية الأمريكية بين أنها تراعي النواحي الإنسانية تحت ضغط الشارع الرافض للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وبين انحيازها الكامل لإسرائيل.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدبلوماسية المصرية نجحت في إقامة حوار استراتيجي مهم مع الإدارة الأمريكية حول الصراع في غزة.