الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مزارعون يغلقون الطرق العامة فى اليونان بوقفة احتجاجية

مزارعون يغلقون الطرق
مزارعون يغلقون الطرق العامة في اليونان بوقفة احتجاجية

قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، إن احتجاجات المزارعين في اليونان ما زالت مستمرة، ويرجع ذلك إلى عدم التوصل لاتفاق بين المزارعين وأعضاء الحكومة اليونانية.

 

احتجاجات رمزية وإغلاقات رمزية لبعض الأماكن والطرق العامة

 وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه قبل قليل كانت هناك احتجاجات رمزية وإغلاقات رمزية لبعض الأماكن والطرق العامة استمرت من 20 إلى 30 دقيقة، إلا أن وزير التنمية الزراعية قال للمزارعين إنه لا يمكن حل الخلافات بإغلاق الطرق ولكن بالحوار، وأنه على استعداد أن يتم تشكيل لجنة من 20 مزارعًا من جميع اتحادات المزارعين في البلاد والجلوس معه اليوم أو غدًا للتوصل إلى اتفاق.

 وتابع  "بركات"، أن رئيس الوزراء اليوناني منفتح على التواصل مع المزارعين والتوصل لاتفاق، موضحًا أن المزارعين يشتكون من زيادة تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار خصوصًا في السماد وعلف الحيوانات.

أثينا المزارعين اليونان الحكومة اليونانية

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