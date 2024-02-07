الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصدر مسئول: مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل لهدنة فى غزة وإنهاء الأزمة الإنسانية

غزة
غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن مصدر مصري مسئول، بأن مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع.

بـ3 مراحل.. "رويترز" تعرض اقتراحات حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن

وكانت فضائية القاهرة الإخبارية قد أوردت، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، أن حماس اقترحت أن تسمح المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية، لافتة إلى أن حماس تسعى إلى تبادل الأسرى والمحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية في اقتراح وقف إطلاق النار.

 تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة من مقترحات حماس

وأضافت أن رد حماس على جهود الوساطة لوقف إطلاق النار يقترح مرحلة أولى مدتها 45 يومًا لتبادل الأسري والإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين من غير العسكريين وتسليم المساعدات، مشيرة إلى أن حماس تقترح مرحلة ثانية يتم فيها إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد معين من السجناء الفلسطينيين وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وأردفت أن حماس تقترح مرحلة ثالثة مدتها 45 يومًا يتم فيها تبادل الرفات والجثث.

هدنه غزة مصر قطاع غزة و الأسرى والمحتجزين

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