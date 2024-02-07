الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفائز بالصوت الحسن بمسابقة بورسعيد الدولية: حصلت على المركز الأول مرتين متتاليين

الفائز بالصوت الحسن
الفائز بالصوت الحسن بمسابقة بورسعيد الدولية

قال عصام أحمد حسين، الفائز في فرع الصوت الحسن في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، إنه حصل على المركز الأول بالمسابقة عامين متتاليين، وهما 2023 و2024 في نفس الفرع.

وأضاف عصام أحمد حسين، خلال مداخلة هاتفية عبر "القناة الأولى": “بفضل الله رفعنا اسم مصر عاليا.. والفرع الذي شاركت فيه يكون به منافسون حول العالم ولا يكونوا على قدر قليل بل عالٍ”،  متابعًا: "لأني كنت أمثل مصر فكان يجب أن أحافظ على هذا الاسم وأحصل على المركز الأول على مستوى العالم حتى أرفع شأن بلدي للمرة الثانية”.

وشهدت محافظة بورسعيد، أمس الثلاثاء، إعلان أسماء الفائزين بجوائز مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإنشاد والابتهال الديني، والتي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي، في دورتها السابعة حملت اسم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله.

جاء ذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور منصور بكري مساعد المحافظ لشؤون الأحياء، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفي فرع حفظ القران، فاز بالمركز الأول مناصفة الحارث خالد عبد الرحمن من ليبيا، وأمنية خالد عبدالعزيز من مصر، والمركز الثاني عبدالقادر يوسف من الصومال.

وفي فرع الصوت الحسن، فاز بالمركز الأول عصام أحمد حسين من مصر، وأحمد سالم من تنزانيا، وتنوير أحمد من بنجلاديش.

بورسعيد مسابقة بورسعيد مسابقة بورسعيد الدولية حفظ القران الكريم

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