لبنان يستدعى السفير البريطانى ويسلمه مذكرة احتجاج ضد زيارة "كاميرون" الأخيرة

استدعى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، السفير البريطاني وسلمه مذكرة احتجاج تتعلق بزيارة وزير الخارجية ديفيد كاميرون الأخيرة إلي بيروت، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

كان قد وصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الخميس الماضي، إلى بيروت في زيارة يلتقي خلالها المسئولين اللبنانيين.

ويلتقي كاميرون خلال زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وتأتي زيارة كاميرون ضمن جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل عددًا من الدول العربية.