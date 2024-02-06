الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لبنان يستدعى السفير البريطانى ويسلمه مذكرة احتجاج ضد زيارة "كاميرون" الأخيرة

وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب

استدعى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، السفير البريطاني وسلمه مذكرة احتجاج تتعلق بزيارة وزير الخارجية ديفيد كاميرون الأخيرة إلي بيروت، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

كان قد وصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الخميس الماضي، إلى بيروت في زيارة يلتقي خلالها المسئولين اللبنانيين.

ويلتقي كاميرون خلال زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وتأتي زيارة كاميرون ضمن جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل عددًا من الدول العربية.

بيروت سلمه مذكرة زيارة وزير الخارجية ديفيد كاميرون كاميرون وزير الخارجية ديفيد كاميرون ديفيد كاميرون

مواد متعلقة

وزير خارجية أمريكا يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسى

مصر تدين الهجوم الإرهابى فى إسطنبول

المبعوث الأمريكي لليمن: نتبع استراتيجية متعددة الجوانب لإعادة السيطرة على البحر الأحمر

أبوالغيط: إنهاء دور الأونروا يجلب الخطر على المنطقة بأسرها

"القاهرة الإخبارية" صافرات الإنذار تدوى فى مسكاف عام شمال إسرائيل

صحة فلسطين: المولدات الكهربائية بمجمع ناصر الطبى ستتوقف خلال 4 أيام

مؤسسات الأسرى: حصيلة الاعتقالات منذ أكتوبر فى الضفة ارتفعت لـ6870 معتقلا

نادى الأسير: الاحتلال اعتقل خلال الشهر الماضى 1236 فلسطينيًا فى الضفة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس