صحة فلسطين: المولدات الكهربائية بمجمع ناصر الطبى ستتوقف خلال 4 أيام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي الأكبر بجنوب القطاع غزة ستتوقف خلال 4 أيام نتيجة نقص الوقود، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن سكان قطاع غزة يعانون شُحًا في جميع المستلزمات الأساسية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، بسبب اكتظاظ نصف سكان القطاع في رفح.

وأوضحت أن النازحين في جنوب قطاع غزة يعانون البرد الشديد وعدم توافر الأغطية الشتوية، مشيرة إلى انتشار الأوبئة بين صفوف النازحين في غزة، لا سيما الأمراض التنفسية.

ولفتت إلى استمرار موجات النزوح في خان يونس جنوب غزة، جرّاء تواصل القصف الإسرائيلي، الذي أجبر 8 آلاف نازح بمستشفى الأمل على مغادرة مقار الهلال الأحمر، خاصة في ظل ما يعانيه القطاع من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لاستمرار عمل مستشفيات غزة.

وأشارت مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى خروج 30 من أصل 36 مستشفى في غزة تمامًا عن الخدمة وعمل أخرى بشكل جزئي.