الأرصاد: أجواء شتوية اليوم ونشاط للرياح على السواحل الشمالية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أن اليوم يشهد أجواء شتوية دافئة على كل الأنحاء، بعدما شهدت البلاد في الفترات الماضية سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على القناة الاولى، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة حتى مطلع الأسبوع المقبل استقرارًا فى الأحوال الجوية، وارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة، وزيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس.



كما نوهت على السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب انتشار شبورة مائية، قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، محذرة من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.