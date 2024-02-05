الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأونروا: العمليات العسكرية بخان يونس يجبر الفلسطينيين على الفرار جنوبًا نحو رفح

العمليات العسكرية
العمليات العسكرية بخان يونس

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن القتال العنيف في خان يونس ومحيطها خلال الأيام الـ13 الماضية؛ أسفر عن خسائر في الأرواح وأضرار في البنية التحتية المدنية، بما في ذلك أكبر ملجأ للأونروا في المنطقة الجنوبية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأشارت الوكالة إلى أن استمرار العمليات العسكرية في خان يونس يجبر الفلسطينيين على الفرار جنوبًا نحو رفح، المكتظة بشدة، مضيفة أنه حتى الثالث من الشهر الجاري، بلغ إجمالي عدد من قتلوا من الموظفين في الأونروا منذ 7 أكتوبر الماضي، 152 موظفًا.

وأوضحت الوكالة أنه  في يوم الـ30 من يناير الماضي، وحسب بيان وزارة الصحة في قطاع غزة،  أعادت السلطات الإسرائيلية ما يصل إلى 100 جثة إلى القطاع، وكانت معظم الجثث التي تم استلامها مدفونة في مقبرة جماعية في رفح ولم يتم التعرف على هويتها.

وذكرت أونروا أن بياناتها حتى الثالث من شهر فبراير الماضي، تشير إلى نزوح ما يصل إلى 1.7 مليون شخص (أكثر من 75% من السكان) في جميع أنحاء قطاع غزة، بعضهم عدة مرات، واضطرت العائلات إلى التنقل بشكل متكرر بحثًا عن الأمان.

أونروا خان يونس للأونروا ملجأ للأونروا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

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