الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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استشارى حساسية: فيروس "الروتا" قديم وشديد الخطورة على الرضع وليس الكبار

فيروس الروتا
فيروس "الروتا

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن فيروس "الروتا" قديم، وينتشر في فصل الشتاء، ويصيب جميع الأعمار، الأطفال والرضع وكبار السن، موضحًا أنه أشد خطورة على الطفل الرضيع.

وعن أعراض فيروس "الروتا"، أوضح  استشاري الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية  عبر فضائية "dmc"، أن أعراض "الروتا" عند الكبار تكون: الإسهال أو القيء وآلام في البطن وحرارة متوسطة.

أعراض فيروس الروتا عند الأطفال والرضع

وأشار أمجد الحداد إلى أن الطفل الرضيع عندما يصاب بفيروس "الروتا" يصل الأمر إلى دخوله في نزلة معوية حادة تؤدي إلى جفاف شديد في جسم الطفل، والأعراض: "ارتفاع الحرارة، قئ، إسهال مائى".

من جانبها، كانت وزارة الصحة والسكان قد قالت إن فيروس "الروتا" هو فيروس شديد العدوى يسبب الإسهال الشديد وقئ وارتفاع درجة الحرارة، وينتشر بين الأطفال الرضع والصغار دون سن 5 سنوات، ويؤدى الفيروس للجفاف، وقد يتسبب فى وفاة أكثر من ربع مليون طفل سنويا حول العالم.

"الصحة":  فيروس الروتا يدخل الجسم عبر الفم من خلال الأيدى الملوثة

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يدخل فيروس "الروتا" الجسم عبر الفم من خلال الأيدى الملوثة، كما يتواجد فى براز الأطفال المصابين، وقد يصاب الأطفال عند ملامسة أسطح وأدوات وألعاب ملوثة، خاصة أن الفيروس يعيش فترة طويلة على الأسطح إذا لم يتم تطهيرها. 

وأضافت: إنه لا يوجد علاج  لفيروس "الروتا"، لكن يكون العلاج من خلال الرعاية الطبية للجفاف، وتعويض الجسم بالسوائل عن طريق الوريد.

وتابعت الوزارة: التطعيم من أكثر سبل الوقاية ضمانا وفاعلية، ويوجد نوعان من اللقاحات المضادة للفيروس، فالنوع الأول الأحادي Rv1 يحتوى على سلالة واحدة من الفيروس، ويعمل بتقنية cross protection التى تمكنه من تحقيق وقاية ضد عدد من السلالات، ويعطى التطعيم على جرعتين، بين كل منهما 4 إلى 8 أسابيع، والنوع الثانى الخماسى RV5، "يحتوى على خمس سلالات من الفيروس".
 

الروتا فصل الشتاء الشتاء استشاري الحساسية

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