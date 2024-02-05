الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وابرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة أن البلاد بدأت التأثر بإرتفاعات قيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية، بمعدل من درجتين إلى أربع درجات.

الأجواء فترة النهار مائلة للدفئ على السواحل الشمالية

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفيةعبر فضائية “dmc”، إنه من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبري إلى 19 درجة مئوية خلال فترة النهار، موضحة أن الاجواء فترة النهار مائلة للدفئ على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري ومحافظات شمال الصعيد، دافئ فى المحافظات الجنوبية.

انخفاض كبير فى قيم درجات الحرارة ليلًا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث إنخفاض كبير فى قيم درجات الحرارة، والصغري تصل لحوالي 10 درجات على مناطق من القاهرة الكبري والمدن الجديدة تصل ل7 درجات، وتظل الأجواء شديدة البرودة فى معظم محافظات الجمهورية خلال فترات الليل.

استمرار فرص سقوط الأمطار

وأشارت إلى أن اليوم متوقع إستمرار فرص سقوط الأمطار، وتكون متوسطة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم، ولكن كمياتها أقل من الموجة الماضية.