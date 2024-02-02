بكرى: أتوقع قيام جيش الاحتلال بعملية عسكرية خلال الأيام المقبلة بمحور فيلادلفيا

توقع الإعلامي مصطفى بكري، أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية خلال الأيام المقبلة في مدينة رفح ومحور فيلادلفيا، مؤكدًا أن إسرائيل تسعى إلى القيام بعملية عسكرية في منطقة فيلادلفيا لتقوم بتطبيق أمر واقع على مصر.

وقال "بكري" خلال برنامجه "حقائق وأسرار" إن رئيس الشاباك طرح في مصر خطة لدوريات مشتركة على الحدود ونشر طائرات دون طيار في المنطقة وتركيب مجسات على الحدود بين مصر وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر رفضت تلك الخطط تمامًا، فضلًا عن رفضها تحويل حركة المساعدات إلى كرم أبوسالم.

وأشار إلى أن ذلك يتعارض مع ملحق كامب ديفيد الأمني وأن استمرار تقدم إسرائيل تجاه هذه المنطقة لن تقبله مصر وقد يُشعل المنطقة أكثر من كونها مشتعلة مع قرب الهجمات الأمريكية على المواقع الموالية لإيران.