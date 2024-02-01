الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيسة البرلمان الأوروبى: حل الدولتين كفيل بضمان أمن إسرائيل وفتح أفق للفلسطينيين

روبرتا ميتسولا
روبرتا ميتسولا

قالت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، إن قرار حل الدولتين كفيل بضمان أمن إسرائيل وفتح أفق للفلسطينيين، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع، أسفرت عن سقوط 118 شهيدًا و190 جريحًا.

وأكدت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفًا و19 شهيدًا، و66 ألفًا و139 جريحًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدة أن عددًا كبيرًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وواصلت قوات الاحتلال عدوانها على غزة، لليوم الـ118 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على المباني والمساكن، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل.

حل الدولتين من إسرائيل إسرائيل القطاع غزة

مواد متعلقة

وزير الدفاع الإسرائيلى: سنواصل الحرب فى غزة حتى تحقيق أهدافها

وزير الخارجية الأردنى يؤكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى خطوات فورية لدعم "أونروا"

الهلال الأحمر الفلسطينى: إذا خرجت مستشفيات جنوب غزة عن الخدمة سينهار القطاع الصحى

بلجيكا: سنواصل تمويل الـ"أونروا" لدورها فى الدعم الإنسانى بغزة

بوريل: قطع تمويل "أونروا" عقاب جماعى للشعب الفلسطينى

انسحاب قوات الاحتلال من منطقة الكرامة وأبراج المخابرات شمال غزة

هيئة بريطانية: تقرير عن انفجار على بُعد 57 ميلًا غربى الحديدة باليمن

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات بغزة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

مصادر تنفى إجراء وفد من حماس مباحاثات مع المخابرات المصرية بشأن صفقة المحتجزين

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

لجنة السياسات النقدية.. موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟