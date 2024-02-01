رئيسة البرلمان الأوروبى: حل الدولتين كفيل بضمان أمن إسرائيل وفتح أفق للفلسطينيين

قالت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، إن قرار حل الدولتين كفيل بضمان أمن إسرائيل وفتح أفق للفلسطينيين، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع، أسفرت عن سقوط 118 شهيدًا و190 جريحًا.

وأكدت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفًا و19 شهيدًا، و66 ألفًا و139 جريحًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدة أن عددًا كبيرًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وواصلت قوات الاحتلال عدوانها على غزة، لليوم الـ118 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على المباني والمساكن، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل.