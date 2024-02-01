وزير الدفاع الإسرائيلى: سنواصل الحرب فى غزة حتى تحقيق أهدافها

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت: سنواصل الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق أهدافها، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، مضيفًا: نفضل الدبلوماسية بشأن الحدود الشمالية، لكننا مستعدون عسكريًا.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن نصف مقاتلي حماس باتوا إما قتلى أو جرحى، بحسب ادعاءاته.



وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، الإثنين الماضي، أضاف جالانت، خلال حديثه مع بعض ضباط الاحتياط في منطقة غلاف غزة: «نحن في حرب طويلة، ولكن في النهاية سنكسر حماس، يجب أن نصل إلى النقطة التي نقضي فيها على هذه المنظمة العسكرية التي تشن هجمات ضد دولة إسرائيل».



وأشار إلى أن «القضاء على جيوب المقاومة يستغرق أشهرًا وليس يومًا واحدًا»، قائلًا إن «المقاومة الفلسطينية لا تمتلك ذخيرة أو تعزيزات أو إمدادات».



واستطرد: «لقد قضينا بالفعل على ما لا يقل عن ربع مقاتلي حماس، وهناك عدد آخر من الجرحى، الساعة الرملية تنقلب ضدهم، ويجب أن تعلموا أن هذه معركة عزيمة وطنية ومثابرة»، بحسب تعبيره.