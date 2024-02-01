انسحاب قوات الاحتلال من منطقة الكرامة وأبراج المخابرات شمال غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بانسحاب قوات الاحتلال من منطقة الكرامة وأبراج المخابرات والتؤام شمال قطاع غزة.

مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها بالتدخل العاجل لتوفير الاحتياجات المعيشية والصحية للنازحين

وفي نفس السياق، طالبت وزارة الصحة الفلسطينية، الأمم المتحدة ومؤسساتها بالتدخل العاجل لتوفير الاحتياجات المعيشية والصحية للنازحين، مؤكدة أن أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة من مجمع ناصر الطبي يفتقدون للماء والطعام وحليب الأطفال والأدوية.

بدورها، قالت "الهلال الأحمر الفلسطيني" إن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت، فجر اليوم الخميس، ساحات مستشفى الأمل، للمرة الثالثة، وتمركزت فيها، وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكلٍ كثيفٍ في محيط المستشفى وعلى مبانيه، قبل أن تنسحب.

إطلاق النار على مستشفى الأمل

وأشارت "الهلال الأحمر الفلسطيني"، في بيان، إلى أن إطلاق الاحتلال النار على المستشفى ومبانيه أدى إلى اختراق الرصاص خمس سيارات، من بينها ثلاث سيارات إسعاف، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتواصل قوات الاحتلال استهداف مستشفى الأمل، التابع لجمعية الهلال الأحمر، وحصاره، لليوم الحادي عشر على التوالي، حيث تطلق الرصاص صوب كل من يتحرك في محيطه.

