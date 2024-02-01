تفاصيل مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم بمشاركة 50 دولة

كشف عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام على مسابقه حفظ القرآن الكريم المحلية في بورسعيد، عن تفاصيل مسابقة المحافظة الدولية للقرآن الكريم بمشاركة 50 دولة.

وقال "مصيلحي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على القناة الأولى، إن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كان وجه بتنظيم مسابقة محلية لحفظة القرآن الكريم بالتزامن مع المسابقة الدولية التي تنطلق في فبراير المقبل، ويشارك بها متسابقون من أكثر من 60 دولة حول العالم.

وأشار المدير التنفيذي والمشرف العام على مسابقة حفظ القرآن الكريم، إلى أن ذلك يأتي على هامش مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وأنه كان يشترط للاشتراك فيها أن يكون المتسابق من أبناء بورسعيد، ولا يتعدى عمره 30 عامًا، وجاءت لجنة التحكيم من خارج المحافظة لضمان الشفافية.

وأضاف أن الفائزون بمسابقة بورسعيد المحلية لحفظ القرآن الكريم سيتم منحهم جوائز مالية قيمة، يتم توزيعها فى الحفل الختامي لمسابقة الدولية المقرر إقامتها يوم 6 فبراير المقبل.