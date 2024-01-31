سقوط لكرات الثلج.. مراسل "إكسترا نيوز" يكشف حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

كشف إبراهيم فوزي، مراسل فضائية “إكسترا نيوز”، تفاصيل حالة الطقس في محافظة الإسكندرية، والتي تشهد موجة الطقس السيئ منذ 4 أيام وسقوط أمطار من متوسطة إلى كرات صغيرة من الثلج.

وقال مراسل القناة في رسالته على الهواء مباشرة، إنه في بعض الأحيان يكون هناك سطوعًا لأشعة الشمس، والذي يستمر لوقت قصير، ثم يعود سقوط الأمطار مرة أخرى، وسرعة الرياح تتجاوز من 15 إلى 30 كيلومترا، واستمرار سقوط الأمطار ترتب عليه حدوث تراكم مؤقت للمياه في الشوارع، ولكن تقوم الجهات المسؤولة بالتعامل، ورفع المياه من الشوارع والمحاور الرئيسية.

وعن التعامل مع المياه، أوضح مراسل القناة، أنه يتم التعامل بنجاح مع تجمعات مياه الأمطار على مستوى المحافظة، وفقًا لخطة محددة، لافتًا أنه لا يوجد تجمعات كبيرة مثلما كان يحدث في الماضي وذلك بسبب المشروع القومي لشبكة فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي، والذي يعد من أهم المشروعات القومية في المحافظة.

وكشف أن شركة الصرف الصحي، دفعت بـ180 سيارة شفط ومدمجة وعدد من البدالات ومواتير رفع مياه الأمطار المتراكمة في الأماكن المعروف عنها تراكم مياه الأمطار.