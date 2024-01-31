"إكسترا نيوز" ترصد إقبالا كبيرا على معرض الكتاب في دورته الـ55

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، أشاد خلاله عدد كبير من الجمهور بالمعرض، وبما يقدمه من أنشطة وكتب متنوعة.

واستعرض التقرير آراء رواد المعرض، الذين أبدوا إعجابهم بالتنوع الكبير في الكتب المعروضة، والأنشطة الثقافية والفنية التي تقام على هامش المعرض.

وقال أحد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب: «الصالات والمعروضات كبيرة جدًا، وأعجبني وجود الشباب بكثرة لشراء الكتب، وأعتبر المشاركة بكتاب أو بمنشور أو ديوان فى المعرض شرف كبير».

وأضاف آخر: «فرصة أن الواحد يخرج يدور على حاجة يتثقف بيها، ويزود معرفته غير الأنشطة اللى بيقدمها معرض القاهرة الدولي للكتاب سواء للشباب أو الأطفال، غير تعريفًا بالوزارات والإدارات الموجودة فى مصر».

وأشاد زائر آخر بالإقبال الكبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلًا« الجمهور المصري قادر على إحياء أي مشروع ثقافي كبير زي المعرض، وهو سبب النجاح الرئيسي، بنسمع أرقام بالملايين، ودا مش متوفر في أي معرض للكتاب آخر في العالم العربي، وسبب رئيسي لنجاح المعرض في مصر".

