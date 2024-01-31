استشارى تغذية علاجية: السمك ومنتجات الألبان أكثر مسببات الحساسية لدى الأطفال

تحدثت الدكتورة داليا سامي، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، عن أكثر أنواع الحساسية الخاصة بالطعام التي تؤثر بشكل كبير على جسم الإنسان.

وقالت "سامي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «DMC»، إن هناك أنواعًا كثيرة من حساسية الطعام التي تحدث للجسم، من بينها: حساسية السمك والحليب والقمح ومنتجات الألبان بشكل عام والمكسرات وقواقع البحرية، والقشريات وأيضًا حساسية الفول السوداني.

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن حساسية الفول السوداني من الأمراض التي تظهر في سن الطفولة وتبدأ في فترة «الفطام»، قائلة: «الأم في هذه الفترة تبدأ تعرف إذا كان الطفل يعاني من حساسية الطعام أم لا».

وأشارت إلى أنه في فترة التغذية التكميلية من بعد سنة، على الأم أن تفحص كل نوع طعام تقدمه لطفلها، قائلة: «قدّمي لابنك أو بنتك من 3 إلى 4 أيام نوع واحد فقط، لكي تعلمي هل الطفل مُصاب بحساسية من هذا النوع من الطعام أم لا».