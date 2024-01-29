الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إسرائيل هاجمت مركزًا استشاريًا عسكريًا إيرانيًا فى سوريا

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إيراني، بأن إسرائيل هاجمت مركزًا استشاريًا عسكريًا إيرانيًا في سوريا.

إسرائيل شنت هجومًا جويًا من اتجاه الجولان على أماكن جنوبي دمشق

ووفقًا لمصدر عسكري سوري، فإن إسرائيل شنت هجومًا جويًا من اتجاه الجولان استهدف عددًا من النقاط جنوبي دمشق.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة كثيرين في هجوم بطائرة مسيّرة على قوات أمريكية متمركزة على الحدود الأردنية- السورية، متهمًا جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم. 
 

إعلام إيراني إسرائيل الجولان دمشق

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