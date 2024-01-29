الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال: 2771 عسكريًا أصيبوا منذ بداية الحرب فى غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 6 عسكريين في معارك قطاع غزة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبا ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف أن 2771 عسكريًا أصيبوا منذ بداية الحرب في غزة، بينهم 1276 منذ بدء العملية البرية.

وفي سياق آخر، أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، طفلًا عقب إطلاق وابل من الرصاص الحي صوبه، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد الطفل راني ياسر خلف الشاعر، متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة خربة الدير، دون أن تسمح قوات الاحتلال لطواقم الإسعاف بالوصول إليه.

وأشارت إلى أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق، جرّاء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع خلال المواجهات، وأغلقت قوات الاحتلال مداخل تقوع كافة، وسيرت آلياتها في أحياء وشوارع البلدة.

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