وسائل إعلام سورية: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلى على ريف دمشق

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام سورية، بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي على ريف دمشق.

وفي وقت سابق، أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ٢٨ يناير الجاري، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع بالأردن، الواقع على الحدود مع سوريا، والذي أسفر عن سقوط ٣ جنود أمريكيين، وإصابة عدد من أفراد القوات الأمريكية المتواجدة بهذا الموقع.

وأكدت مصر إدانتها الشديدة أي أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع الأردن في هذا الظرف الدقيق، معربة في الوقت ذاته عن صادق تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية وأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.