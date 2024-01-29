الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تضامن الأقصر: معرض "ديارنا" يروج للمنتج المصري ويدعم صغار المنتجين

افتتاح وزيرة التضامن
افتتاح وزيرة التضامن الاجتماعي امس

تحدث محمد حسين وكيل وزارة التضامن في محافظة الأقصر، عن افتتاح وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج معرض "ديارنا" في ساحة أبو الحجاج الأقصري.

وكشف "حسين" خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية يقام بساحة سيدي أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر، ويستمر حتى 8 فبراير المقبل، حيث يفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساءً يوميًا طوال فترة إقامته.

وأوضح أن إقامة المعرض يأتي استكمالاً لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكافة منتجاته، حيث تحرص على التوسع في إقامة المعرض  بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين.

وأكد وكيل وزارة التضامن في محافظة الأقصر، أن "ديارنا" يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصري ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن ديارنا

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