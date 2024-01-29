النواب الليبى يطالب بتغيير مسمى الهجرة غير الشرعية لغير النظامية

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم، إلى العمل المشترك لوقف عملية الهجرة غير الشرعية من جنوب البحر المتوسط إلى شماله، مضيفًا أن ذلك يتم وفق حدود الحفاظ على أمن وسيادة كل دولة.

وطالب "صالح" في كلمته أمام المؤتمر الإفريقي في بنغازي، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، بتغيير مسمى الهجرة غير الشرعية إلى الهجرة غير النظامية، مشددًا على استعداد ليبيا وفق قدراتها للقيام بجهودها لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن بلاده تتابع موجات الهجرة الكبرى عبر البحر المتوسط، معربًا عن أسفه من كثرة عدد الضحايا الذين يسقطون جراء محاولات الهجرة.