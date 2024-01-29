الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

النواب الليبى يطالب بتغيير مسمى الهجرة غير الشرعية لغير النظامية

عقيلة صالح
عقيلة صالح

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم، إلى العمل المشترك لوقف عملية الهجرة غير الشرعية من جنوب البحر المتوسط إلى شماله، مضيفًا أن ذلك يتم وفق حدود الحفاظ على أمن وسيادة كل دولة.

وطالب "صالح" في كلمته أمام المؤتمر الإفريقي في بنغازي، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، بتغيير مسمى الهجرة غير الشرعية إلى الهجرة غير النظامية، مشددًا على استعداد ليبيا وفق قدراتها للقيام بجهودها لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن  بلاده تتابع موجات الهجرة الكبرى عبر البحر المتوسط، معربًا عن أسفه من كثرة عدد الضحايا الذين يسقطون جراء محاولات الهجرة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بنغازي الهجرة غير الشرعية ليبيا

مواد متعلقة

هجوم إسرائيلى بثلاثة صواريخ استهدف مزرعة فى دمشق

ثقافة الطفل: نسبة إقبال الأطفال على الدورة الحالية من المعرض كبيرة جدا

النواب الليبي: ندعم الجهود الدولية للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية

وسائل إعلام سورية: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلى على ريف دمشق

تضامن الأقصر: معرض "ديارنا" يروج للمنتج المصري ويدعم صغار المنتجين

هيئة الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات لـ6370 منذ 7 أكتوبر

الطيران الإسرائيلى ينفذ أحزمة نارية فى مناطق متفرقة فى غزة

رسميًا.. بوتين مرشحًا للرئاسة الروسية

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل