ثقافة الطفل: نسبة إقبال الأطفال على الدورة الحالية من المعرض كبيرة جدا

أكد السيناريست وليد كمال مدير الإعلام بالمركز القومي لثقافة الطفل، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح منارة كبيرة جدا في مصر، لافتًا أن نسبة إقبال الأطفال على الدورة الحالية من المعرض كبيرة جدا.

وأضاف "كمال"، خلال لقائه مع على القناة الأولى، من داخل المعرض، أن إقبال الأطفال والأسر يزيد من كل سنة لأخرى، ويسألون عن الجديد باستمرار، وهو ما يلقي علينا مسؤولية ضخمة حتى نقدم الجديد الذي نسعد به أطفالنا في القاهرة وكل المحافظات".

وتابع مدير الإعلام بالمركز القومي لثقافة الطفل: "لدينا أكثر من برنامج جديد، مثل برنامج حكايات الانتصار وحضر أمس اللواء محمود خليفة الذي تحدث عن انتصارات حرب أكتوبر بشكل مبسط وجميل للأطفال، ويحضر لدينا يوميا كتاب وفنانين وشعراء يتحدثون عن النصر من زوايا مختلفة وبطريقة مبسطة يمكنها إيصال هذا النصر العظيم للأطفال".



وكشف السيناريست وليد كمال، أن كتابات الأطفال من أصعب الكتابات وأمتعها، موضحًا: "عندما ننظم ورشة حكي مع الأطفال وتصلهم المعلومة ويكونوا سعداءً بها ونسألهم عما استوعبوه يكون ذلك شيئا رائعا"، مشددًا على أن الأطفال لا يحبون الوعظ المباشر، ولكن يجب إيصال المعلومات إليهم بشكل غير مباشر.