الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ألمانيا: شولتس تحدث مع الرئيس السيسى واتفقا على تعزيز وصول المساعدات لغزة

الرئيس السيسي وشولتس
الرئيس السيسي وشولتس

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار الألماني أولاف شولتس، تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتفقا على تعزيز وصول المساعدات الانسانية إلي قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 11 فلسطينيًا من محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة والقدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين بمحافظة الخليل في الضفة الغربية، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت القوات استاد دورا الدولي، وأطلقت وابلًا من قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، واحتجزت عددًا من المواطنين.

وتزامنًا مع الاقتحام، أصدر مدير تربية جنوب الخليل قرارًا يقضي بتحويل مدارس دورا الواقعة وسط البلد، وفي محيط منطقة الاقتحام الى الدوام الإلكتروني، حفاظًا على سلامة الطلاب وذويهم والهيئات التدريسية.

السيسي عبد الفتاح السيسي المستشار الألماني غزة

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