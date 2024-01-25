الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لجنة المحامين الدولية: نتابع انتهاكات الكرامة بحق الفلسطينيين في غزة

المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية

قالت لجنة المحامين الدولية في هولندا، إنها توصلت مع مكتبين في المحكمة الجنائية الدولية التي تعمل بكد وجد في ملف فلسطين.

وأضافت لجنة المحامين الدولية في هولندا، خلال مؤتمر صحفي حول الدعاوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أن المسار القضائي يشمل مراحل عدة تتضمن تقديم 25 فصلًا من الأدلة والوثائق المرتبطة بما يجري في غزة.

وتابعت أن اللجنة تعمل على متابعة كل انتهاكات الكرامة بحق الفلسطينيين في غزة، وتم تخصيص فصلًا بشأن المعتقلين من غزة، مشيرة إلى أن ملف الأسرى هو أحد العناصر الأساسية في الدعوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولفتت إلى أنها عملت جاهدة على الربط بين العمل الذي يجري على مستوى الولايتين القضائيتين في لاهاي، معلقة: "بتنا نتحدث عن وجود ولاية قضائية مستقلة نصرة للشعب الفلسطيني رغم الضغوط السياسية على المحكمة الجنائية".

وأشارت إلى أنها لم تشهد يومًا حملة عسكرية مكثفة وممنهجة بهذا المستوى لتدمير معيشة المدنيين في غزة، مضيفة أنه لا بد أن تمثل إسرائيل كجهة متهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وأوضحت اللجنة أن المختلف في الدعوى اليوم أنها مرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ذات الولاية القضائية المستقلة، مشيرة إلى أنها تقدمت بـ15 ملفًا اليوم حول انتهاكات الاحتلال في غزة تشمل الضحايا المدنيين ومعاملة المعتقلين.

المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية هولندا فلسطين

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