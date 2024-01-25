الهلال الأحمر الفلسطينى: نقل الجرحى لرفح ودير البلح عقب استهداف مستشفيات خان يونس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن نقل الجرحى إلى رفح ودير البلح عقب استهداف مستشفى الأمل وناصر الطبي في خان يونس، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

الصليب الأحمر: لا بد من إجراءات ملموسة لإنقاذ الأرواح في غزة

وفي وقتٍ سابق، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة؛ للحفاظ على إمكانية حصول المحتاجين في قطاع غزة على الرعاية الطبية الطارئة والمُنقذة للأرواح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت اللجنة الدولية في بيانها، أنه لم يعد في غزة سوى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، اللذين يقدمان خدمات جراحية، وخدمات طوارئ طبية متقدمة، ويتمتعان بسعة سريرية كبيرة، وإن كان ذلك غير كافٍ للجرحى والمرضى الحاليين في مختلف أنحاء غزة.

وأشارت إلى أن أقل من 20% من مساحة قطاع غزة، أي حوالي 60 كيلومترًا مربعًا، أصبحت الآن ملجأ لأكثر من مليون ونصف مليون نازح ونازحة، ويعيش هؤلاء في ظروف يائسة في جنوب القطاع، حيث يهدد تصعيد القتال فرص نجاتهم.

وأوضحت أن جميع المستشفيات في قطاع غزة تعاني التكدس الشديد وتقلّص الإمدادات الطبية والوقود والغذاء والمياه، ويؤوي العديد منها آلاف الأسر النازحة.