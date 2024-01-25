الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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20 شهيدًا و105 مصابين جراء قصف الاحتلال مواطنين بدوار الكويت فى غزة

جريدة الدستور

نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن وسائل إعلام فلسطينية، أن 20 شهيدًا و105 مصابين سقطوا في قصف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين أثناء انتظار مساعدات بدوار الكويت في مدينة غزة.

وفي سياق متصل، قرر هرتسي هاليفي، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تجميد قرار تشكيل لجنة تحقيق في الفشل بمواجهة عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد خلافات نشبت في الحكومة الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "هاليفي"، قرر تجميد اللجان الخارجية التي كان يعتزم تشكيلها للتحقيق في الفشل الأمني الذي حدث في 7 أكتوبر، حتى انتهاء التحقيقات الداخلية لجيش الاحتلال.

وأشار موقع "واينت" الإسرائيلي، إلى أنه كان من المفترض أن تشمل اللجنة، رئيس الأركان ووزير الدفاع السابق شاؤول موفاز، والجنرالات المتقاعدين يوآف هار إيفين وأهارون زافي براكاش وسامي ترجمان، الذين لم يتلقوا حتى الآن رسائل تعيين أو صلاحيات.

وكان "هاليفي" أبلغ وزير الدفاع يوآف جالانت، نيته تشكيل لجنة تحقيق، ما أدى إلى نشوب خلافات كبيرة في المجلس الوزاري السياسي والأمني، حيث هاجم الوزراء إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وميري ريجيف ودودي أمسلام، رئيس الأركان، على خلفية قراره تشكيل فريق للتحقيق في الحرب.

الاحتلال مدفعية الاحتلال غزة

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