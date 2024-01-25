الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ قانون جنائي: انخفاض معدل الجريمة في مصر.. ومعظم الدول تطبق تجربتنا

انخفاض معدل الجريمة
انخفاض معدل الجريمة

أكد الدكتور نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، أن جهاز الأمن الوطني في مصر متفوق ومعظم الدول أصبحت تطبق التجربة المصرية.

وقال أستاذ القانون الجنائي، خلال لقائه في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، إن معدل الجريمة انخفض بشكل كبير بفضل وزارة الداخلية، موضحًا: «المستحدث لا يُقابل إلا بالمستحدث، وعندما ظهرت أنواع جديدة من الجرائم، بدأت الأكاديمية تطوّر من نفسها ليدرس الطلاب ما يواكب التطورات في الجريمة».

وأضاف أستاذ القانون الجنائي: «الطالب أصبح يستخدم الكمبيوتر في المراقبة والملاحظة واستنباط المعلومات والعمل بالوسائل الفعالة التي تؤدي إلى الحد من الجرائم وليس منع الجرائم، فلا يمكن منع الجرائم في أي دولة بالعالم على نحو مطلق».

وتابع أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة: «جهاز الأمن الوطني في مصر متفوق ومعظم الدول أصبحت تطبق التجربة المصرية في هذا الصدد، فقد أبلى بلاءً حسنا طيلة السنوات الماضية في محاربة الإرهاب وقدمت عددًا كبيرًا من الشهداء».

استاذ القانون الجنائي أكاديمية الشرطة الشرطة

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