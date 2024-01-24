الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي: نحتاج 3 مليارات دولار شهريًا لتوفير سلع أساسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أزمة الدولار، موضحًا أن الدولة تحتاج إلى 3 مليارات دولار شهريًا لتوفير سلع أساسية في مقدمتها الوقود والغاز لمحطات الكهرباء، فضلًا عن استيراد سلع بقيمة مليار دولار شهريًا، و توفيره للمواطنين بالجنيه.

وقال في كلمته اليوم الأربعاء، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72: "هتقولي الدنيا غالية هقولك غالية بس كلنا نقدر نعيش لو نستحمل هنعيش وهنكبر.. وهناك رؤية طرحتها الحكومة من كام يوم.. شوفوا دائمًا الدولار كان يمثل مشكلة كل كام سنة لنا في مصر.. لأن الدولة لا تقدم فقط الإنفاق خلال السنوات السابقة، إنما تقدم خدمات ويتم بيعها للناس بالجنيه ونضطر نجيبها بالدولار".

وأضاف الرئيس السيسي: "أنا بقول إننا بنحتاج نجيب سلع أساسية في الشهر بمليار دولار.. طب ببيعه للناس بالجنيه.. طب عايز وقود بنتكلم فى مليار دولار تاني".

وتابع السيسي: "اليوم محطات الكهرباء بتاخد غاز يساوي تقريبًا مليار دولار شهريًا.. يبقي 3 مليارات دولار مقدرش أبدًا موفرهومش لأنهم أشياء أساسية.. وبحاول أشرح حجم التحدي الذي نعيش فيه حتى من قبل 2011، وتلك الأرقم إذا لم تكن الدولة بكل اللي فيها يعلموا أن مواردنا من الدولار تكون أكتر أو تساوي إنفاقنا من الدولار سيكون دائما لدينا هذه المشكلة".

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

السيسي سلع الكهرباء عيد الشرطة الدولار

مواد متعلقة

الرئيس السيسي: أقدّر الظروف الصعبة التي يمر بها المصريون وأقدّر أكثر صلابتهم.. وهنتجاوز المشكلة

الرئيس السيسى: أنا زيّكم وأقدّر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية

السيسى يطلب من حضور حفل عيد الشرطة الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر وفلسطين

وزير الداخلية: ننسق مع القوات المسلحة فى مكافحة تهريب المخدرات

عاجل.. الرئيس السيسى يُكرم عددًا من أسر شهداء الشرطة

وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لإحياء نشاطها عبر توظيف لجانها الإعلامية

وزير الداخلية يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسي خلال حفل عيد الشرطة

وزير الداخلية: نجحنا خلال العام الماضى فى إجهاض 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

بعد تكريم أسرته من الرئيس السيسى ..من هو الشهيد الرائد مصطفى عبدالرازق؟

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟