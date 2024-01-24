الرئيس السيسي: نحتاج 3 مليارات دولار شهريًا لتوفير سلع أساسية

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أزمة الدولار، موضحًا أن الدولة تحتاج إلى 3 مليارات دولار شهريًا لتوفير سلع أساسية في مقدمتها الوقود والغاز لمحطات الكهرباء، فضلًا عن استيراد سلع بقيمة مليار دولار شهريًا، و توفيره للمواطنين بالجنيه.

وقال في كلمته اليوم الأربعاء، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72: "هتقولي الدنيا غالية هقولك غالية بس كلنا نقدر نعيش لو نستحمل هنعيش وهنكبر.. وهناك رؤية طرحتها الحكومة من كام يوم.. شوفوا دائمًا الدولار كان يمثل مشكلة كل كام سنة لنا في مصر.. لأن الدولة لا تقدم فقط الإنفاق خلال السنوات السابقة، إنما تقدم خدمات ويتم بيعها للناس بالجنيه ونضطر نجيبها بالدولار".

وأضاف الرئيس السيسي: "أنا بقول إننا بنحتاج نجيب سلع أساسية في الشهر بمليار دولار.. طب ببيعه للناس بالجنيه.. طب عايز وقود بنتكلم فى مليار دولار تاني".

وتابع السيسي: "اليوم محطات الكهرباء بتاخد غاز يساوي تقريبًا مليار دولار شهريًا.. يبقي 3 مليارات دولار مقدرش أبدًا موفرهومش لأنهم أشياء أساسية.. وبحاول أشرح حجم التحدي الذي نعيش فيه حتى من قبل 2011، وتلك الأرقم إذا لم تكن الدولة بكل اللي فيها يعلموا أن مواردنا من الدولار تكون أكتر أو تساوي إنفاقنا من الدولار سيكون دائما لدينا هذه المشكلة".

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.