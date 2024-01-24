الرئيس السيسي: أقدّر الظروف الصعبة التي يمر بها المصريون وأقدّر أكثر صلابتهم.. وهنتجاوز المشكلة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنّ الحوار الوطني كان فرصة جيدة إننا نتحدث في موضوعات كثيرة جداً سياسية واقتصادية وإجتماعية وأمنية.. إحنا هنطلق حوار وطني تاني.. إحنا محتاجين نطلق حوار أعمق وشامل فيما يخص الاقتصاد.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ72: أنا بسمع كتير من المحللين الاقتصاديين بيتكلموا في القنوات والجرائد.. ولكن أنا عايز أقول إن في فرق كبير ما بين إنك تقول رأي، وبين إنك تنفذه مع رأي عام ودولة.

وتابع: الاقتصاديين قالوا لنا إننا محتاجين نعمل انكماش شديد جداً في الاقتصاد بتاعنا وإننا نوقف كافة المشروعات اللي بنفذها.. ومن المنظور الاقتصادي وجهة النظر دي جيدة.. لكن أنا بقول إن المشروعات دي بتشغل 5 و6 مليون.. عشان كدا بسألكوا إنتوا يا مصريين أخلي كل دا يقفل ويروح؟.

وأوضح: الدنيا غالية بس كلنا نقدر نعيش.. لو نستحمل هنعيش وهنكبر وهنتجاوز المشكلة دي.. أنا مقدر الظروف الصعبة اللي البلد بتمر بيها ومقدر أكثر صلابة المصريين.. أنا عارف إن الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية.