عاجل.. الرئيس السيسى يُكرم عددًا من أسر شهداء الشرطة

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من أسر الشهداء، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، الذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.