نجل شقيق الشهيد السعيد حمادة يكشف كواليس بطولة عمه أمام القنصلية الإيطالية 1956

قال السعيد رفاعي حمادة، نجل شقيق الشهيد السعيد حمادة، إن عمه استشهد عام 1956، وكان مكلفًا بحراسة القنصلية الإيطالية في بورسعيد وقت استشهاده.

وأضاف، على هامش احتفال عيد الشرطة المقام الآن بمقر أكاديمية الشرطة، عن كواليس بطولة عمه الشهيد: "إنه أثناء بداية المعركة، القنصل الإيطالي أصر وخاف على الشهيد سعيد حمادة، فخرج له بنفسه وقاله ادخل احتمى داخل القنصلية وإحنا نعفيك من المسئولية، فالشهيد رفض وأصر على البقاء وأكمل المعركة، وبعد فترة خرج القنصل واكتشف أنه استشهد".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.