الرئيس السيسى يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء احتفالية عيد الشرطة الـ72، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

كما وضع الرئيس السيسي إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول، وذلك بأكاديمية الشرطة المصرية بالقاهرة الجديدة، فور وصوله للاحتفال بعيد الشرطة الـ72.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.