خبير تربوي: الثانوية العامة عاما دراسيا استثنائيا في مصر

قال الدكتور تامر شوقي خبير التربوي والتعليمي، إن الثانوية العامة تعد عاما دراسيا استثنائيا داخل مصر، وتمثل عنق الزجاجة في التعليم، إذ تحدد مستقبل الطلاب، مشيرا إلى أن اختبار الطلاب مرة واحدة طوال العام لتحديد مستقبلهم، يعد أحد أسباب الضغوط النفسية عليهم.

وأضاف “شوقي” خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن إجازة منتصف العام بالنسبة لطلاب الثانوية العامة تختلف تماما مقارنة بأي فئة أخرى من الطلاب، مشيرا إلى أن هناك 3 عوامل يجب مراعاتها خلال التعامل مع طالب الثانوية أثناء الإجازة هي: الجانب النفسي والجانب التعليمي متصل بكيفية المذاكرة، إضافة إلى دور الأسرة في دعم الطالب أثناء الدراسة.

وأوضح أنه يجب على طلاب الثانوية العامة التفاؤل وعدم الاستسلام للطاقة السلبية التي ينشرها الآخرون من حوله.