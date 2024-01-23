الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير تربوي: الثانوية العامة عاما دراسيا استثنائيا في مصر

الثانوية العامة
الثانوية العامة

قال الدكتور تامر شوقي خبير التربوي والتعليمي، إن الثانوية العامة تعد عاما دراسيا استثنائيا داخل مصر، وتمثل عنق الزجاجة في التعليم، إذ تحدد مستقبل الطلاب، مشيرا إلى أن اختبار الطلاب مرة واحدة طوال العام لتحديد مستقبلهم، يعد أحد أسباب الضغوط النفسية عليهم.

وأضاف “شوقي” خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن إجازة منتصف العام بالنسبة لطلاب الثانوية العامة تختلف تماما مقارنة بأي فئة أخرى من الطلاب، مشيرا إلى أن هناك 3 عوامل يجب مراعاتها خلال التعامل مع طالب الثانوية أثناء الإجازة هي: الجانب النفسي والجانب التعليمي متصل بكيفية المذاكرة، إضافة إلى دور الأسرة في دعم الطالب أثناء الدراسة.

وأوضح أنه يجب على طلاب الثانوية العامة التفاؤل وعدم الاستسلام للطاقة السلبية التي ينشرها الآخرون من حوله.

طالب الثانوية الثانوية العامة

مواد متعلقة

"روساتوم": يوم مشهود للعلاقات الروسية المصرية مع صب الخرسانات للمفاعل الرابع بالضبعة

فايز فرحات: الرئيس السيسي يمارس دورًا مهمًا بتعميق العلاقة مع القوى العظمى

الصليب والهلال الأحمر: 180 امرأة بقطاع غزة يلدن فى ظروف غير آمنة يوميًا

الرئيس السيسى: إنشاء محطة الضبعة النووية فى مصر حدث تاريخى لبلادنا وشعبنا

الغرفة التجارية بدمياط: نستهدف التواجد فى المحافظات

كيف يستفيد طلاب الثانوية العامة من إجازة منتصف العام؟.. خبير تربوى يوضح

في ذكرى ميلاده.. محطات فنية في حياة الفنان الراحل أحمد راتب

الأرصاد: الأجواء ستكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية وتصل لحد الصقيع

الأكثر قراءة

عاجل| على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

عاجل.. ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

رئيس معهد الفلك: لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال إدفو

نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب الأقصر.. شعر بها السكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

‏اسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوي!!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهي؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى