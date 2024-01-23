فايز فرحات: الرئيس السيسي يمارس دورًا مهمًا بتعميق العلاقة مع القوى العظمى

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمارس دورا مهما في تعميق العلاقة مع القوى العظمى.

وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تعقيبًا على بدء مراسم صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، اليوم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، أن مصر تسعى للتحول إلى نموذج دولي مهم ورائد في الطاقة النظيفة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مراسم بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، اليوم.

وقال الرئيس السيسي، إن جهودًا مستمرة تبذل منذ ديسمبر 2017 حتى الآن في هذا المشروع الكبير، معبرًا عن تقديره للجهود الروسية في دعم هذا المشروع الكبير.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهربائية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضًا حكوميًا ميسرًا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.