الغرفة التجارية بدمياط: نستهدف التواجد فى المحافظات

قال محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إن هناك توجهًا عامًا خلال الفترة الحالية لإقامة العديد من المعارض للأثاث الدمياطي في المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح معرض للأثاث الدمياطي في محافظة المنيا، ويضم 20 صانعًا.

وأضاف "فايد"، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الفترة الماضية كانت دمياط تعتمد على الأثاث "الكلاسيك"، ولكن محافظة دمياط بدأت في تصنيع الأثاث "المودرن" ليتواكب مع آراء المواطنين وطلباتهم.

وكشف أن: محافظة دمياط تستهدف التواجد داخل مختلف المحافظات، ونحن نتوسع الآن في الصعيد، لتوفير الأثاث المختلف والمتنوع داخل الصعيد، مشددًا على أن الإقبال على المعرض كان غير متوقع وكبيرًا للغاية، وأن المعرض مستمر لمدة شهر، ومن الممكن أن يتم تمديد المعرض في حال زيادة الإقبال.