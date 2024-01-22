الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وسائل إعلام إسرائيلية: 60% من المستوطنين الذين تم إجلاؤهم يخشون العودة لمنازلهم

المستوطنون الذين
المستوطنون الذين تم إجلاؤهم يخشون العودة لمنازلهم

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 60% من المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من الشمال يخشون العودة إلى منازلهم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى اليوم، 25 فلسطينيًا بالضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل وأسرى سابقون.

وأعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، عن أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل وجنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طولكرم، قلقيلية، رام الله، أريحا، نابلس، والقدس.

وأكد البيان ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر، إلى نحو 6195، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشار إلى مواصلة قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في أثناء حملات الاعتقال، يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، ومصادرة السيارات، والأموال إضافة إلى عمليات تخريب واسعة تطال البنى التحتية.

الاحتلال الضفة الغربية المستوطنين اعلام إسرائيلية

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