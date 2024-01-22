الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يقتحم مستشفى الخير غرب خان يونس ويحتجز الطواقم الطبية

الاحتلال
الاحتلال

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الخير غرب خان يونس، واحتجازه الطواقم الطبية به.

يأتي هذا فيما استُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

 تؤوى نازحين.. مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة المواصى غرب خان يونس

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة المواصي غرب خان يونس، التي تؤوي نازحين من عدة مناطق في القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة العشرات.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تلقّت بلاغات عن وجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي، غير أنها لم تتمكن من الوصول إليهم حتى اللحظة، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان القصف.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء غرب خان يونس، منذ فجر اليوم، وتحاصر مستشفيي ناصر الطبي والأمل.

مستشفى الخير خان يونس الاحتلال

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