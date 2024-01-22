الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فلسطين: الاحتلال ارتكب 20 مجزرة ضد العائلات بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25295 شـهيدا و63 ألف جريح منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 190 شهيدا و340 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت قد أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقترب من مستشفى الأمل في وسط مدينة خان يونس بالدبابات والآليات الثقيلة.

وأضافت الجمعية أنها فقدت الاتصال كليًا بطواقمها في خان يونس جرّاء الاجتياح البري، ومركبات الإسعاف تعجز عن الاستجابة لنداءات المصابين والجرحى في خان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن آليات الاحتلال العسكرية تحاصر مجمع ناصر الطبي في خان يونس من ثلاث جهات، وتبعد نحو كيلومتر واحد عن مستشفى الأمل، بالتزامن مع قصف متواصل في محيط مستشفى ناصر.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تحاصر حي الأمل الذي يوجد فيه مستشفى الأمل، التابع لجمعية الهلال الأحمر، في ظل التوغل البري داخله من البلدات المحيطة به.

غزة قطاع غزة العدوان الإسرائيلى الاحتلال

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