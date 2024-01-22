"العكلوك": 11 ألف طفل فلسطينى ذبحهم الاحتلال

قال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن كل يوم هناك ممارسات عدوانية من قبل جيش الاحتلال، ضد المواطنين في قطاع غزة.

وأوضح، خلال كلمته بـ اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة: إسرائيل تهدد الأمن، وترتكب جرائم كل يوم، وهناك 11 ألف طفل فلسطيني تم ذبحهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويتم قصف المستشفيات واعتقال المدنيين، لافتًا إلى أن هناك جنديًا إسرائيليًا يهدي ما يتم من تخريب في غزة هدية لـ زوجته، وآخر لـ نجلته في عيد ميلادها، وأن هذا النظام مريض، الذي يحتل غزة منذ 76 عامًا، وأن السكوت عن الجريمة جريمة.

وطالب "بحماية الشعب الفلسطيني، وأن العالم الذي يدّعي الحضارة، فأنتم سمحتم لـ إسرائيل بارتكاب الجرائم، وأمريكا سمحت لـ إسرائيل بنفاذ رصيدها الأخلاقي".

وقدم الشكر لكل الشعوب والمنظمات، التي وجهت جرائم إسرائيل للمحاكم الدولة، وقدم الشكر لجنوب إفريقيا على ما قامت به أمام محكمة العدل الدولية.

وفي هذا السياق، قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية: "إنَّ إفادات الفلسطينيين تتطابق مع التقارير التي يجمعها مكتبنا عن احتجاز الفلسطينيين على نطاق واسع، بما في ذلك العديد من المدنيين المحتجزين سرًا، وغالبًا ما يتعرضون لسوء المعاملة دون إمكانية الوصول إلى عائلاتهم أو محاميهم أو حماية قضائية فعّالة".

وشدد المكتب على وجوب قيام إسرائيل باتخاذ "خطوات عاجلة لضمان معاملة جميع المعتقلين أو المحتجزين بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا سيما الاحترام الكامل لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة".