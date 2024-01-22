الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"العكلوك": 11 ألف طفل فلسطينى ذبحهم الاحتلال

السفير مهند العكلوك
السفير مهند العكلوك

قال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن كل يوم هناك ممارسات عدوانية من قبل جيش الاحتلال، ضد المواطنين في قطاع غزة.

وأوضح، خلال كلمته بـ اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة: إسرائيل تهدد الأمن، وترتكب جرائم كل يوم، وهناك 11 ألف طفل فلسطيني تم ذبحهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويتم قصف المستشفيات واعتقال المدنيين، لافتًا إلى أن هناك جنديًا إسرائيليًا يهدي ما يتم من تخريب في غزة هدية لـ زوجته، وآخر لـ نجلته في عيد ميلادها، وأن هذا النظام مريض، الذي يحتل غزة منذ 76 عامًا، وأن السكوت عن الجريمة جريمة.

وطالب "بحماية الشعب الفلسطيني، وأن العالم الذي يدّعي الحضارة، فأنتم سمحتم لـ إسرائيل بارتكاب الجرائم، وأمريكا سمحت لـ إسرائيل بنفاذ رصيدها الأخلاقي".

وقدم الشكر لكل الشعوب والمنظمات، التي وجهت جرائم إسرائيل للمحاكم الدولة، وقدم الشكر لجنوب إفريقيا على ما قامت به أمام محكمة العدل الدولية.

وفي هذا السياق، قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية: "إنَّ إفادات الفلسطينيين تتطابق مع التقارير التي يجمعها مكتبنا عن احتجاز الفلسطينيين على نطاق واسع، بما في ذلك العديد من المدنيين المحتجزين سرًا، وغالبًا ما يتعرضون لسوء المعاملة دون إمكانية الوصول إلى عائلاتهم أو محاميهم أو حماية قضائية فعّالة".

وشدد المكتب على وجوب قيام إسرائيل باتخاذ "خطوات عاجلة لضمان معاملة جميع المعتقلين أو المحتجزين بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا سيما الاحترام الكامل لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة".

جامعة الدول العربية فلسطين غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الحلم الصهيوني ما زال يراود إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تسعى لتحويل غزة لأرض محروقة ومكان غير صالح للعيش

"القومي للثقافة" يكشف الأنشطة الرئيسية المخصصة للطفل في معرض الكتاب

رئيس جامعة المنصورة يوضح كواليس تكريم الفرق الفائزة بجوائز التميز

الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من اليوم

"الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة

الهيئة العامة للكتاب: خصومات تصل إلى 70% بمعرض الكتاب هذا العام

أستاذ الاقتصاد: "توطين الصناعة" حولت الصعيد من طارد إلى جاذب للقوى البشرية

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

عاجل.. عائلات المحتجزين الإسرائيلين تداهم غرفة اجتماع للجنة المالية فى الكنيست

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

سعر الجنيه الذهب اليوم والذهب للبيع والشراء في سوق الصاغة عالميا ومحليا

"ربيع" يمنح الخطوط الملاحية "شارة الأمان" للعبور من قناة السويس: جاهزون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة