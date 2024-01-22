الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من منخفض جوي قادم ونشاط للرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة خلال الأيام المقبلة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وقالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع على القناة الاولى، إن طقس اليوم الإثنين يشهد انخفاضًا كبيرًا في معدلات درجات الحرارة خلال ساعات النهار بقيم تتراوح من (4:5) درجة مئوية، وتنخفض ليلًا على كل الأنحاء، وقد تقترب من الصفر مئوية.

وكشفت عن توافر فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والمتفاوتة الشدة، والتي تغزر مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة، ناصحة أصحاب حساسية الصدر والجيوب الأنفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وارتداء كمامة، خاصةً في المناطق المعرضة للهواء، حيث تنشط الرياح المحملة بالبرودة والرمال والأتربة.

كما نصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من المنزل ليلًا، لانخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء لبرودة الطقس الشديدة ليلًا.

وشددت الأرصاد على ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة منعًا للإصابة بحوادث الصعق التي تسبب الوفاة، والابتعاد عن الأشجار أثناء الرياح، ناصحة قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر والقيادة ببطء واتباع كل التعليمات المرورية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 

درجة الحرارة في القاهرة 20 15

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 21 14

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 25 14

درجة الحرارة في دمنهور 20 14

درجة الحرارة في كفرالشيخ 20 14

درجة الحرارة في المنصورة 21 15

درجة الحرارة في الزقازيق 21 15

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