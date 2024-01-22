الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

أمطار
أمطار

تتوقع هيئة الأرصاد  الجوية أن يشهد اليوم الإثنين أمطارا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وانخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 5:4 درجات مئوية ونشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

كما يشهد اليوم طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائلا للدفء على شمال الصعيد مائلا للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد باردا على باقى الأنحاء.

ومتوقع اليوم أمطار متوسطة تغزر مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه، قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأيضا اليوم متوقع نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:50 (كم/س) وارتفاع الموج (4:3 أمتار)، والبحر الأحمر: خفيف: معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 12.

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